Россияне ночью атаковали объект энергетики во Львовской области

Российские войска сегодня ночью, 23 декабря, атаковали объект энергетики во Львовской области. Известно, что есть последствия вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

Глава Львовской ОГА также поблагодарил защитников за то, что последствий вражеского обстрела существенно меньше, чем "хотели оккупанты".

"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия", - отметил Козицкий.

Удар РФ по Украине 23 декабря

Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.

Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушена деревянная хозяйственная постройка и повреждены три автомобиля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".