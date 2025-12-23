ua en ru
Россияне ночью атаковали объект энергетики во Львовской области

Вторник 23 декабря 2025 09:56
Россияне ночью атаковали объект энергетики во Львовской области Фото: россияне ночью атаковали объект энергетики во Львовской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 23 декабря, атаковали объект энергетики во Львовской области. Известно, что есть последствия вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия", - отметил Козицкий.

Глава Львовской ОГА также поблагодарил защитников за то, что последствий вражеского обстрела существенно меньше, чем "хотели оккупанты".

Удар РФ по Украине 23 декабря

Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.

Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушена деревянная хозяйственная постройка и повреждены три автомобиля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

