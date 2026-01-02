Россияне с утра бьют по объекту теплогенерации в Херсоне: возможны перебои с теплом
Российские войска с самого утра 2 января наносят удары по одному из объектов теплогенерации в Херсоне. В городе возможны перебои с теплоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"С самого утра один из объектов теплогенерации находится под ударами российских террористов. В результате прилетов возможны перебои с теплоснабжением в городе", - сообщил Прокудин.
Он отметил, что цель врага очевидна - целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла.
"Это - сознательный террор против мирных людей", - подчеркнул глава ОВА.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 2 января Россия атаковала Украину 116 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить 86 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
В частности, российские войска массированно атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.
В новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 дронов. Силы ПВО сбили большинство беспилотников.
Вчера россияне атаковали энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.
Также российские оккупанты вечером 1 января осуществили удар тремя дронами по больнице в Семеновке в Черниговской области.
Вчера поздно вечером в четверг россияне совершили очередную атаку на Херсон. Враг сбросил взрывчатку на двух человек, оба в среднем состоянии тяжести.