Россияне с утра бьют по объекту теплогенерации в Херсоне: возможны перебои с теплом

Российские войска с самого утра 2 января наносят удары по одному из объектов теплогенерации в Херсоне. В городе возможны перебои с теплоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"С самого утра один из объектов теплогенерации находится под ударами российских террористов. В результате прилетов возможны перебои с теплоснабжением в городе", - сообщил Прокудин.

Он отметил, что цель врага очевидна - целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла.

"Это - сознательный террор против мирных людей", - подчеркнул глава ОВА.