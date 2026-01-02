Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области

Российские оккупанты вечером 1 января совершили удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Сейчас уточняется количество пострадавших и объем разрушений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал начальник Новгород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook .

"Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Александр Селиверстов.

В местной администрации также отмечают, что местные жители и медики находятся в состоянии повышенной тревоги, больница частично приостановила работу.

Это нападение стало частью серии атак России на гражданские объекты в Украине, включая больницы и школы.

Ранее в Украине уже фиксировали удары по медицинским учреждениям, что подчеркивает масштаб угрозы для мирного населения.