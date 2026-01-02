ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области

Украина, Пятница 02 января 2026 00:56
UA EN RU
Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области Фото: Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские оккупанты вечером 1 января совершили удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Сейчас уточняется количество пострадавших и объем разрушений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Новгород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook.

"Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Александр Селиверстов.

В местной администрации также отмечают, что местные жители и медики находятся в состоянии повышенной тревоги, больница частично приостановила работу.

Это нападение стало частью серии атак России на гражданские объекты в Украине, включая больницы и школы.

Ранее в Украине уже фиксировали удары по медицинским учреждениям, что подчеркивает масштаб угрозы для мирного населения.

Напомним, что сегодня Александр Селиверстов сообщал о чрезвычайной ситуации в Семеновке. С обеда город подвергается атакам российских дронов. Враг применяет FPV-дроны и ударные беспилотники "Молния".

Также мы писали, что в новогоднюю ночь Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив 205 ударных дронов. Благодаря действиям сил ПВО большинство беспилотников было уничтожено.

По данным военных, с 18:00 31 декабря до утра 1 января враг атаковал Украину дронами типов Shahed, "Гербера" и другими, с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым) и Донецк. Примерно 130 ударных дронов были "Шахедами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Врачи Атака дронов
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем