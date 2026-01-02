Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов

Российские войска в ночь на 2 января массированно атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС .

"В течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород. Этой ночью состоялась одна из самых массированных атак беспилотниками", - сообщил Федоров.

По его словам, значительная часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей.

В то же время россиянам 9 раз удалось попасть дронами по территории Запорожья. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

По состоянию на утро зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.

"Враг и этой ночью пытался ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом", - добавил глава ОВА.

Фото: последствия массированной атаки РФ по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС уточнили, что в течение ночи российские войска дважды атаковали Запорожье ударными дронами.

Первая волна произошла поздно вечером 1 января. Возникло три пожара: загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Обломками повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.

Вторая атака - около 02:00 2 января. В результате удара вспыхнул торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников. Пострадавших нет.