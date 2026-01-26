ua en ru
Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области: возник пожар, повреждены дома

Понедельник 26 января 2026 00:50
Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области: возник пожар, повреждены дома Фото: по предварительным данным, люди не пострадали (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 26 января атаковали город Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела произошел пожар и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг атаковал Запорожский район. В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки - выбиты окна, изуродованы фасады", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Вольнянску (t.me/ivan_fedorov_zp)

Федоров добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, в ночь на 21 января на областной центр была осуществлена очередная атака. В результате вражеских ударов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что в ночь на 22 января вражеский обстрел подвергся поселок Камышеваха. Там тоже были повреждены дома, происходил разбор завалов и фиксировались другие последствия.

Добавим, что утром 17 января Запорожье тоже подверглось атаке. В результате ударов дронами в городе возник пожар.

