Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области: возник пожар, повреждены дома

Российские оккупанты в ночь на 26 января атаковали город Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела произошел пожар и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Федоров добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

"Враг атаковал Запорожский район. В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки - выбиты окна, изуродованы фасады", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, в ночь на 21 января на областной центр была осуществлена очередная атака. В результате вражеских ударов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что в ночь на 22 января вражеский обстрел подвергся поселок Камышеваха. Там тоже были повреждены дома, происходил разбор завалов и фиксировались другие последствия.

Добавим, что утром 17 января Запорожье тоже подверглось атаке. В результате ударов дронами в городе возник пожар.