Россия ударила по Запорожью: на месте атаки пожар
Российская армия в ночь на 26 января нанесла удар по Запорожью. На месте вражеской атаки произошел пожар, но обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Также Федоров показал фото, на котором видно пожар.
Обстрел Запорожской области
Напомним, что примерно час назад российские оккупанты атаковали Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар и повреждены жилые многоэтажки. Однако обошлось без пострадавших.
Также отметим, что враг регулярно атакует Запорожскую область. Несколько дней назад мы информировали, что в ночь на 22 января, россияне обстреляли поселок Камышеваха. В результате обстрела были повреждены дома, после чего спасатели разбирали завалы.
Кроме того, в ночь на 21 января оккупанты нанесли удары по Запорожью. Враг повредил частные дома и хозяйственные постройки.