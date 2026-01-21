Россия ударила ночью по Запорожью: повреждены дома и хозяйственные постройки

Российские оккупанты в ночь на 21 января в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела в городе снова зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В течение всей ночи Федоров информировал, что для Запорожской области существует угроза применения баллистики, управляемых авиабомб, а позже уже и беспилотников.

Именно во время фиксации дронов над городом Запорожье, глава ОВА информировал о работе ПВО. Поэтому судя по всему, последствия вражеской атаки возникли именно из-за атаки беспилотников.

"Враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

В то же время Иван Федоров добавил, что, предварительно, обошлось без пострадавших.