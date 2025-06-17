Россияне ударили по железной дороге в Киеве и области: какие последствия атаки
Во время массированной воздушной атаки 17 июня российские оккупанты попали по железной дороге в Киеве и области. Под ударом оказались грузовые вагоны с зерном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Отмечается, что в результате атаки РФ были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. В частности, как видно из обнародованных фото, серьезным разрушениям подверглись грузовые вагоны "Укрзализныци".
На одном из снимков - разорванный вагон с сыпучим зерном, которое высыпалось на пути. Видно изувеченный металл, что свидетельствует о мощной взрывной волне. Другое фото демонстрирует опрокинутые вагоны, сошедшие с рельсов, а под ними разбросаны железнодорожные оси и колесные пары.
Фото: поврежденные объекты железнодорожной инфраструктуры в Киеве и области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", - сообщил глава филиала "Укрзализныци" Александр Перцовский
В то же время он заверил, что атака не повлияет на график движения поездов. Железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденного участка, задержек в движении пока не зафиксировано.
Атака РФ на Украину 17 июня
Сегодня ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о жертвах.
Кроме того, под массированным ударом российских войск сегодня находилась и Одесса. Враг ударил беспилотниками по городу в результате чего пострадали 17 человек. Под завалами спасатели нашли тело погибшей 60-летней женщины.
Из-за атаки разрушены жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается, на месте работают все уполномоченные службы.
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