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Россияне ударили по железной дороге в Киеве и области: какие последствия атаки

Киев, Вторник 17 июня 2025 11:18
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Россияне ударили по железной дороге в Киеве и области: какие последствия атаки Фото: поврежденные объекты железной дороги в Киеве и области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Глухова

Во время массированной воздушной атаки 17 июня российские оккупанты попали по железной дороге в Киеве и области. Под ударом оказались грузовые вагоны с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что в результате атаки РФ были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. В частности, как видно из обнародованных фото, серьезным разрушениям подверглись грузовые вагоны "Укрзализныци".

На одном из снимков - разорванный вагон с сыпучим зерном, которое высыпалось на пути. Видно изувеченный металл, что свидетельствует о мощной взрывной волне. Другое фото демонстрирует опрокинутые вагоны, сошедшие с рельсов, а под ними разбросаны железнодорожные оси и колесные пары.

Фото: поврежденные объекты железнодорожной инфраструктуры в Киеве и области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", - сообщил глава филиала "Укрзализныци" Александр Перцовский

В то же время он заверил, что атака не повлияет на график движения поездов. Железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденного участка, задержек в движении пока не зафиксировано.

Атака РФ на Украину 17 июня

Сегодня ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о жертвах.

Кроме того, под массированным ударом российских войск сегодня находилась и Одесса. Враг ударил беспилотниками по городу в результате чего пострадали 17 человек. Под завалами спасатели нашли тело погибшей 60-летней женщины.

Из-за атаки разрушены жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается, на месте работают все уполномоченные службы.

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Киев Укрзализныця Война в Украине
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