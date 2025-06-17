Россияне ударили по железной дороге в Киеве и области: какие последствия атаки

Во время массированной воздушной атаки 17 июня российские оккупанты попали по железной дороге в Киеве и области. Под ударом оказались грузовые вагоны с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Отмечается, что в результате атаки РФ были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. В частности, как видно из обнародованных фото, серьезным разрушениям подверглись грузовые вагоны "Укрзализныци".

На одном из снимков - разорванный вагон с сыпучим зерном, которое высыпалось на пути. Видно изувеченный металл, что свидетельствует о мощной взрывной волне. Другое фото демонстрирует опрокинутые вагоны, сошедшие с рельсов, а под ними разбросаны железнодорожные оси и колесные пары.

Фото: поврежденные объекты железнодорожной инфраструктуры в Киеве и области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", - сообщил глава филиала "Укрзализныци" Александр Перцовский

В то же время он заверил, что атака не повлияет на график движения поездов. Железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденного участка, задержек в движении пока не зафиксировано.