В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о еще трех жертвах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Сейчас продолжаются спасательные и восстановительные работы, а экстренные службы работают над обеспечением безопасности жителей.

За словами Кличка, к медикам обратились 114 пострадавших, из них 68 госпитализировали. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате масштабного комбинированного российского удара погибли 14 человек.

По информации, после массированного обстрела Киева в Дарницком районе погибли три человека.

Ночная атака на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня Киев подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. Агрессор применил ударные дроны типа "Шахед" и ракеты, что привело к многочисленным разрушениям в жилых районах столицы.

Обломки снарядов упали в разных частях города, повреждены многоэтажки, нежилые здания и транспортные средства. В результате атаки пострадали более ста человек, часть из них была госпитализирована.

Экстренные службы работали на местах событий, ликвидируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим. Городские власти продолжают оценивать масштаб ущерба и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.