В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114
В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о еще трех жертвах.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
По информации, после массированного обстрела Киева в Дарницком районе погибли три человека.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате масштабного комбинированного российского удара погибли 14 человек.
За словами Кличка, к медикам обратились 114 пострадавших, из них 68 госпитализировали. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.
Сейчас продолжаются спасательные и восстановительные работы, а экстренные службы работают над обеспечением безопасности жителей.
Ночная атака на Киев 17 июня
В ночь на 17 июня Киев подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. Агрессор применил ударные дроны типа "Шахед" и ракеты, что привело к многочисленным разрушениям в жилых районах столицы.
Обломки снарядов упали в разных частях города, повреждены многоэтажки, нежилые здания и транспортные средства. В результате атаки пострадали более ста человек, часть из них была госпитализирована.
Экстренные службы работали на местах событий, ликвидируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим. Городские власти продолжают оценивать масштаб ущерба и делают все возможное для стабилизации ситуации.
Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.