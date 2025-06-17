Ночной обстрел Одессы: стало известно об одной погибшей, ранены 17 человек
Войска РФ сегодня ночью, 17 июня, нанесли удар по Одессе с использованием дронов-камикадзе. В результате атаки известно об одной погибшей и 17 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.
"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", - отметил Кипер.
По словам главы Одесской ОГА, в результате российской утренней атаки также пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
"Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области", - добавил он.
Обстрел Украины ночью 17 июня
Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 17 июня в течение нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и дроны. Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.
Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, о последствиях вражеских ударов сообщали в Черниговской и Киевской областях.
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