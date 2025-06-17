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Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет: как отработала ПВО

Вторник 17 июня 2025 10:36
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Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 июня Российская Федерация (РФ) прибегла к очередной комбинированной атаке против Украины. Во время обстрела враг выпустил 472 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки Россия запустила:

  • 440 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Около 280 из них были "Шахедами";
  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области России;
  • 16 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области России;
  • четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
  • девять управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей России;
  • одну противорадиолокационную ракету Х-31П.

Основным направлением удара, как пишут Воздушные силы, был Киев.

К отражению воздушного нападения привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10 утра, согласно предварительным данным, обезврежено 428 средств воздушного нападения врага, среди которых:

  • 262 были сбиты огневыми средствами;
  • 166 - локационно потеряны.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила:

  • 239 дронов - огневыми средствами и 163 - подавлены РЭБ;
  • две аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 локально потеряна);
  • 15 крылатых ракет Х-101;
  • восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 локационно потеряна);
  • одну противорадиолокационную ракету Х-31П (локационно потеряна).

Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, а падение обломков - в 34 локациях.

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью РФ прибегла к массированному обстрелу Украины. Больше всего от атаки пострадали Киев и Одесса.

В Киеве один из самых сильных ударов пришелся по девятиэтажке в Соломенском районе - враг ударил баллистической ракетой. В результате обстрела в столице более десятка погибших и сотни раненых. Среди погибших - гражданин США.

В Одессе в результате атаки известно об одной погибшей и 17 раненых.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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