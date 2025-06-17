Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 17 июня Российская Федерация (РФ) прибегла к очередной комбинированной атаке против Украины. Во время обстрела враг выпустил 472 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, а падение обломков - в 34 локациях.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила:

По состоянию на 10 утра, согласно предварительным данным, обезврежено 428 средств воздушного нападения врага , среди которых:

Основным направлением удара, как пишут Воздушные силы, был Киев .

Во время атаки Россия запустила:

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью РФ прибегла к массированному обстрелу Украины. Больше всего от атаки пострадали Киев и Одесса.

В Киеве один из самых сильных ударов пришелся по девятиэтажке в Соломенском районе - враг ударил баллистической ракетой. В результате обстрела в столице более десятка погибших и сотни раненых. Среди погибших - гражданин США.

В Одессе в результате атаки известно об одной погибшей и 17 раненых.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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