Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет: как отработала ПВО
В ночь на 17 июня Российская Федерация (РФ) прибегла к очередной комбинированной атаке против Украины. Во время обстрела враг выпустил 472 средства воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки Россия запустила:
- 440 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Около 280 из них были "Шахедами";
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области России;
- 16 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области России;
- четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
- девять управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей России;
- одну противорадиолокационную ракету Х-31П.
Основным направлением удара, как пишут Воздушные силы, был Киев.
К отражению воздушного нападения привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10 утра, согласно предварительным данным, обезврежено 428 средств воздушного нападения врага, среди которых:
- 262 были сбиты огневыми средствами;
- 166 - локационно потеряны.
Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила:
- 239 дронов - огневыми средствами и 163 - подавлены РЭБ;
- две аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 локально потеряна);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 локационно потеряна);
- одну противорадиолокационную ракету Х-31П (локационно потеряна).
Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, а падение обломков - в 34 локациях.
Массированный обстрел в ночь на 17 июня
Этой ночью РФ прибегла к массированному обстрелу Украины. Больше всего от атаки пострадали Киев и Одесса.
В Киеве один из самых сильных ударов пришелся по девятиэтажке в Соломенском районе - враг ударил баллистической ракетой. В результате обстрела в столице более десятка погибших и сотни раненых. Среди погибших - гражданин США.
В Одессе в результате атаки известно об одной погибшей и 17 раненых.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
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