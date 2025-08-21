Россия сбросила ФАБ на Краматорск: стало известно, что попало под обстрел (фото)

В ночь на 21 августа российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску Донецкой области, сбросив авиабомбу ФАБ-250. В результате атаки известно о раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

По данным мэрии, под удар попал городской питомник по озеленению. В результате атаки ранения получил мужчина 1975 года рождения. Его состояние оценивается как нетяжелое, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В результате взрыва повреждены по меньшей мере 10 объектов, среди них - жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

На месте работают спасатели и коммунальные службы.

ФАБ-250 - это советская авиационная фугасная бомба общего назначения массой около 250 кг, из которых примерно 90-100 кг составляет взрывчатое вещество. Длина боеприпаса достигает примерно 1,5 метра, а диаметр корпуса - около 30 сантиметров.

Это неуправляемая бомба свободного падения, которая имеет низкую точность и часто поражает гражданские объекты. Ее могут сбрасывать как со старых советских самолетов, так и с современных российских бомбардировщиков, в частности Су-24, Су-25, Су-30 или Су-34.

При взрыве ФАБ-250 создает значительную зону поражения обломками и ударной волной, которая может распространяться на расстояние до 200 метров.

После начала полномасштабной войны Россия регулярно применяет такие бомбы против украинских городов, что приводит к значительным разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.