Россия сбросила ФАБ на Краматорск: стало известно, что попало под обстрел (фото)

Четверг 21 августа 2025 10:50
Россия сбросила ФАБ на Краматорск: стало известно, что попало под обстрел (фото) Фото: Россия сбросила ФАБ на Краматорск (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 21 августа российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску Донецкой области, сбросив авиабомбу ФАБ-250. В результате атаки известно о раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

По данным мэрии, под удар попал городской питомник по озеленению. В результате атаки ранения получил мужчина 1975 года рождения. Его состояние оценивается как нетяжелое, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В результате взрыва повреждены по меньшей мере 10 объектов, среди них - жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

На месте работают спасатели и коммунальные службы.

ФАБ-250 - это советская авиационная фугасная бомба общего назначения массой около 250 кг, из которых примерно 90-100 кг составляет взрывчатое вещество. Длина боеприпаса достигает примерно 1,5 метра, а диаметр корпуса - около 30 сантиметров.

Это неуправляемая бомба свободного падения, которая имеет низкую точность и часто поражает гражданские объекты. Ее могут сбрасывать как со старых советских самолетов, так и с современных российских бомбардировщиков, в частности Су-24, Су-25, Су-30 или Су-34.

При взрыве ФАБ-250 создает значительную зону поражения обломками и ударной волной, которая может распространяться на расстояние до 200 метров.

После начала полномасштабной войны Россия регулярно применяет такие бомбы против украинских городов, что приводит к значительным разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Обстрелы Краматорска

Краматорск постоянно подвергается вражеским атакам. Из-за близости к линии фронта в Донецкой области город неоднократно становился целью российских обстрелов, в том числе с применением авиационных бомб, ракет и ударных дронов.

Ранее оккупанты также атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.

Перед тем захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Еще раньше под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди в Краматорске.

