РФ ударила по Херсону: вражеские снаряды повредили дома, есть раненая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, контузию, взрывную травму и ранение ноги.

Один из снарядов попал в помещение, где находилась 85-летняя женщина.

Как сообщают местные власти, в результате вражеских "прилетов" повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.

В ночь на 21 июня российские войска ударили по жилым кварталам Херсона. Под обстрел попал Центральный район города.

Удары РФ по Херсону

Херсон ежедневно страдает от российских атак, ведь город до сих пор находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Правобережную часть Херсонщины Вооруженные силы Украины освободили осенью 2022 года, однако левобережье области остается под оккупацией России. Еще оккупанты активно используют дроны.

Напомним, что 17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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