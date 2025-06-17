Войска РФ утром дронами атаковали Херсон: ранены более 10 человек, повреждены авто

Российские войска сегодня утром, 17 июня, несколько раз атаковали Херсон и окрестности ударными беспилотниками. Сообщается о 12 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.

"Российские террористы непрерывно атакуют с дронов Днепровский район. В Днепровском районе примерно в 9.00 российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на гражданское авто. Пострадали два человека - женщина и мужчина. Их сотрудники полиции доставили в больницу. Предварительно у обоих пострадавших минно-взрывная травма. Медики продолжают дообследовать и оказывать необходимую помощь", - отметили в Херсонской МВА.

Также сообщается, что все раненые из-за ударов вражеских беспилотников направлены в больницы.

"Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 63-летний херсонец. Он попал под атаку беспилотника оккупантов около 9.40. Мужчина получил осколочное ранение левого плеча, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы", - сообщили в МВА.

Кроме того, сообщается, что 36-летний херсонец также пострадал в результате дроновых атак врага на Днепровский район. Он получил осколочные ранения, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.