Войска РФ утром дронами атаковали Херсон: ранены более 10 человек, повреждены авто
Российские войска сегодня утром, 17 июня, несколько раз атаковали Херсон и окрестности ударными беспилотниками. Сообщается о 12 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.
"Российские террористы непрерывно атакуют с дронов Днепровский район. В Днепровском районе примерно в 9.00 российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на гражданское авто. Пострадали два человека - женщина и мужчина. Их сотрудники полиции доставили в больницу. Предварительно у обоих пострадавших минно-взрывная травма. Медики продолжают дообследовать и оказывать необходимую помощь", - отметили в Херсонской МВА.
Также сообщается, что все раненые из-за ударов вражеских беспилотников направлены в больницы.
"Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 63-летний херсонец. Он попал под атаку беспилотника оккупантов около 9.40. Мужчина получил осколочное ранение левого плеча, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы", - сообщили в МВА.
Кроме того, сообщается, что 36-летний херсонец также пострадал в результате дроновых атак врага на Днепровский район. Он получил осколочные ранения, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Удары РФ по Херсону
Войска РФ почти ежедневно атакуют Херсон и окружающие общины с использованием артиллерии и ударных дронов. Так, 15 июня враг ударом ранил трех мирных жителей. Пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
Также 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.
Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.
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