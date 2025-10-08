Россияне ударили по Сумам дронами: "прилет" по жилой многоэтажке

Российские оккупанты в среду, 8 октября, атаковали Сумы при помощи беспилотников. Один из дронов ударил по жилой многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram .

По словам Кривошеенко, первый "прилет" был в Ковпаковском районе Сум. В результате атаки начался пожар в нежилом помещении, также повреждены частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

При этом второй "прилет" был в Заречном районе, там беспилотник попал по крыше жилой многоэтажки.

Кобзар в свою очередь рассказал, что всего в городе было зафиксировано три "прилета".

"Один из них - в многоквартирный дом, в крышу. Повреждена крыша, повреждены несколько окон. По предварительной информации, раненых или погибших нет", - уточнил он.

По словам чиновника, на месте работают все необходимые службы.