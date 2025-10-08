Сибига обратился к партнерам после ранения россиянами ребенка в Сумах
Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Международные партнеры должны усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
"Россия продолжает террор против Украины, атакуя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические", - отметил министр.
Он напомнил, что ночью российский беспилотник врезался в дом в Сумах, серьезно ранив четырехлетнюю девочку. Сибига отметил, что сейчас она в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.
"Сумская область постоянно находится под российским террором. Я призываю международных партнеров усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость в таких сложных условиях", - подчеркнул Сибига.
Атака на Украину
Напомним, что РБК-Украина писало, как в Сумской области российский дрон попал в частный дом.
В результате взрыва пострадала семья, среди них - 4-летняя девочка.
Заметим, что в ночь на 8 октября россияне нанесли очередной удар дронами-камикадзе по территории Украины. Взрывы раздавались в:
- Кривом Роге,
- Черкассах,
- Сумской, Одесской и других областях.
Также известно, что сегодня ночью российские оккупанты совершили массированную атаку "Шахедами" по Черниговской области. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.
Днепропетровскую область враг атаковал дронами и КАБами. Всего над областью было сбито 29 ударных БПЛА. Попадания были в Криворожском районе, Зеленодольской и Новопольской громадах. В ОВА показали фото последствий попаданий.