Сибига обратился к партнерам после ранения россиянами ребенка в Сумах

Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Международные партнеры должны усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Россия продолжает террор против Украины, атакуя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические", - отметил министр.

Он напомнил, что ночью российский беспилотник врезался в дом в Сумах, серьезно ранив четырехлетнюю девочку. Сибига отметил, что сейчас она в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

"Сумская область постоянно находится под российским террором. Я призываю международных партнеров усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость в таких сложных условиях", - подчеркнул Сибига.