Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Российские войска вечером 4 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения с юго-востока.

"Все работаем. Возможны еще выходы. Берегите себя", - добавил он.

По словам Вилкула, город под ракетной атакой врага.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем. Детали позже. До отбоя находиться в безопасных местах", - написал Лысак.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, 2 апреля российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге с помощью баллистики.

Согласно последней информации, было известно о четырех погибших. Также пострадали 29-летняя женщина и 35-летний мужчина и 41-летний мужчина.

29 марта россияне также атаковали Кривой Рог, был нанесен ракетный удар. В результате атаки пострадали семь человек.

А в ночь на 26 марта россияне атаковали город ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате были пожары, повреждены дома, промышленное предприятие, пожарная часть и не только.

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