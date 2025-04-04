Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Російські війська ввечері 4 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях", - написав Лисак.
За словами Вілкула, місто під ракетною атакою ворога.
"Усі працюємо. Можливі ще виходи. Бережіть себе", - додав він.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу.
Обстріли Кривого Рогу
Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики.
Згідно з останньою інформацією, було відомо про чотирьох загиблих. Також постраждали 29-річна жінка та 35-річний чоловік і 41-річний чоловік.
29 березня росіяни також атакували Кривий Ріг, було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.
А в ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". В результаті були пожежі, пошкоджені будинки, промислове підприємство, пожежна частина і не тільки.
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