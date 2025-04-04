Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Російські війська ввечері 4 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу.

"Усі працюємо. Можливі ще виходи. Бережіть себе", - додав він.

За словами Вілкула, місто під ракетною атакою ворога.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях", - написав Лисак.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про чотирьох загиблих. Також постраждали 29-річна жінка та 35-річний чоловік і 41-річний чоловік.

29 березня росіяни також атакували Кривий Ріг, було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

А в ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". В результаті були пожежі, пошкоджені будинки, промислове підприємство, пожежна частина і не тільки.

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