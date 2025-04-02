РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу, есть погибшие

Российская армия днем среды, 2 апреля, ударила баллистикой по инфраструктурному объекту в Кривой Рог, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По его данным, в результате удара по городу уже о трех погибших и одном раненом.

"Произошел пожар. Все детали выясняем", - написал Лысак.

В то же время горожан предупреждают, что опасность все еще продолжается, поэтому их просят находиться в укрытиях.

Лысак обновил данные о пострадавших в результате удара.

"Три человека пострадали в Кривом Роге. Такая информация на сейчас. Всем оказывают медицинскую помощь. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", - написал он.

В то же время начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщил в Telegram, что враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. На сейчас три человека погибли, трое ранены. Пострадали многоквартирные дома", - сообщил он.

Обновлено в 18:14.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв российского удара возросло до четырех человек.

"Среди пострадавших - 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы", - написал он.

Что известно о Кривом Роге

Кривой Рог - это один из крупнейших городов Украины, расположенный в Днепропетровской области. Он известен своим промышленным значением, в частности добычей железной руды и металлургией.

Атака РФ на Кривой Рог

Стоит напомнить, что в субботу, 29 марта, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Тогда также был нанесен ракетный удар.

После удара сообщалось, что пострадала одна женщина. Однако впоследствии количество пострадавших резко возросло до 5 человек, затем - до семи.

Позже было опубликовано фото с последствиями российского удара.

А в ночь на 26 марта россияне атаковали город ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате были пожары, повреждены дома, промышленное предприятие, пожарная часть и не только.