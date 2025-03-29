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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Кривой Рог, Суббота 29 марта 2025 11:45
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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Фото: армия РФ ударили по Кривому Рогу 29 марта (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Киев в субботу, 29 марта. Захватчики ударили ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", - отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

"Кривой Рог. Громко. Все детали позже", - написал он в Telegram.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Воздушную тревогу объявляли на востоке и юге, а также части центральных и северных областей.

Позже Воздушные силы сообщили о скоростной цели курсом на Кривой Рог.

Обновлено в 11:55

Председатель Днепропетровской ОВА, что в Кривом Роге в результате атаки возник пожар, повреждена инфраструктура. По предварительной информации, есть пострадавшая.

Обновлено в 12:08

По словам начальника Совета обороны города Александра Вилкула, количество пострадавших выросло до пяти, все в состоянии средней тяжести. Ракетный удар по плотной городской застройке.

Массированный удар по Днепру

Вечером 28 марта российские захватчики массированно атаковали Днепр дронами. В городе возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

Кроме того, россияне уничтожили известный гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo в Днепре.

По данным ГСЧС и местных властей, известно о четырех погибших в Днепре, еще 21 человек пострадал. Как выглядит Днепр после массированного налета дронов - по ссылке.

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Кривой Рог Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
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