Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Российские оккупанты атаковали Киев в субботу, 29 марта. Захватчики ударили ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", - отметил Вилкул.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.
"Кривой Рог. Громко. Все детали позже", - написал он в Telegram.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Воздушную тревогу объявляли на востоке и юге, а также части центральных и северных областей.
Позже Воздушные силы сообщили о скоростной цели курсом на Кривой Рог.
Обновлено в 11:55
Председатель Днепропетровской ОВА, что в Кривом Роге в результате атаки возник пожар, повреждена инфраструктура. По предварительной информации, есть пострадавшая.
Обновлено в 12:08
По словам начальника Совета обороны города Александра Вилкула, количество пострадавших выросло до пяти, все в состоянии средней тяжести. Ракетный удар по плотной городской застройке.
Массированный удар по Днепру
Вечером 28 марта российские захватчики массированно атаковали Днепр дронами. В городе возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.
Кроме того, россияне уничтожили известный гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo в Днепре.
По данным ГСЧС и местных властей, известно о четырех погибших в Днепре, еще 21 человек пострадал. Как выглядит Днепр после массированного налета дронов - по ссылке.
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