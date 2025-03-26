Удар "Шахедов" по Кривому Рогу: уточнены последствия самой массированной атаки

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ночной дроновой атаки со стороны российских захватчиков были пожары, повреждены дома, промышленное предприятие, пожарная часть и не только. Возникшие возгорания уже были ликвидированы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

"Ночью враг атаковал область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь чрезвычайники потушили", - рассказал чиновник.

Начальник ОВА добавил, что в Кривом Роге из-за дроновых ударов были повреждены административное здание, складские помещения, предприятие и шесть автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв и раненых, добавил Лысак, и показал в сети фото с последствиями обстрела.

Сильный пожар в Кривом Роге из-за дроновой атаки в ночь на 26 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В свою очередь Вилкул отметил, что это была "самая массированная с начала войны атака дронами-камикадзе" на Кривой Рог.

"На места ударов были направлены все оперативные службы... В результате атаки пострадали админздание, складские помещения, промышленное предприятие и пожарная часть, 6 авто. Информация уточняется, обследование территорий продолжается", - проинформировал он.

Глава Совета обороны города поблагодарил защитников неба за отражение "Шахедной" атаки, и подчеркнул, что "иначе последствия могли бы быть значительно тяжелее".

"Всего в небе над областью вечером и ночью было сбито 12 вражеских БПЛА... В Криворожском районе ночью обстрелов не было", - рассказал Вилкул.

Он также добавил, что в Кривом Роге работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения".

Куда еще били российские "Шахеды" этой ночью

Напомним, вечером 25 марта росармия запустила в сторону Украины ударные беспилотники, и из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Сообщалось, что в районе города Черкассы прозвучала серия взрывов. Перед этим фиксировалось движение БПЛА противника в направлении населенного пункта.

Также утром стало известно, что этой ночью российские оккупанты ударили дронами по Ахтырке Сумской области. Из-за вражеской атаки были повреждены гражданские объекты, в частности на территории рынка, и вспыхнул пожар.