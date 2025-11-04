ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как будут выключать свет в Киеве 5 ноября: обнародованы графики

Киев, Вторник 04 ноября 2025 21:55
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 5 ноября: обнародованы графики Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 5 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 5 ноября, снова будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 7:00 до 11:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 7:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 6.1 очередь - свет будет весь день;
  • 6.2 очередь - свет будет весь день.

Фото: графики отключений света в Киеве 5 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

Сегодня вражеские солдаты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании отмечали, что повреждения были значительными.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 5 ноября, будут отключать свет бытовым потребителям.

По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место