Как будут выключать свет в Киеве 5 ноября: обнародованы графики

В Киеве завтра, 5 ноября, снова будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

Сегодня вражеские солдаты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании отмечали, что повреждения были значительными.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 5 ноября, будут отключать свет бытовым потребителям.

По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.