Россияне ударили по энергообъекту в Полтавской области: повреждено оборудование

Российские войска в течение дня, 27 декабря, дважды атаковали Полтавскую область. Также оккупанты ударили по энергообъекту и повредили оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

В обоих случаях люди не пострадали.

По его словам, россияне также ударили по энергетическому объекту. Повреждено технологическое оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"Вчера в течение дня враг дважды атаковал Полтавщину. В Миргородском районе зафиксировано падение ракеты на открытой территории", - сообщил Когут.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением почти 50 ударных беспилотников. Большинство дронов сбили силы ПВО.

А ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Как сообщили в Министерстве энергетики, под обстрелы попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

В результате атаки существенные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.