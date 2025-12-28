ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне ударили по энергообъекту в Полтавской области: повреждено оборудование

Полтавская область, Воскресенье 28 декабря 2025 11:15
UA EN RU
Россияне ударили по энергообъекту в Полтавской области: повреждено оборудование Иллюстративное фото: россияне ударили по энергообъекту в Полтавской области (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в течение дня, 27 декабря, дважды атаковали Полтавскую область. Также оккупанты ударили по энергообъекту и повредили оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Вчера в течение дня враг дважды атаковал Полтавщину. В Миргородском районе зафиксировано падение ракеты на открытой территории", - сообщил Когут.

По его словам, россияне также ударили по энергетическому объекту. Повреждено технологическое оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

В обоих случаях люди не пострадали.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением почти 50 ударных беспилотников. Большинство дронов сбили силы ПВО.

А ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Как сообщили в Министерстве энергетики, под обстрелы попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

В результате атаки существенные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Война в Украине
Новости
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну