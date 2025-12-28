Росіяни вдарили по енергооб'єкту у Полтавській області: пошкоджено обладнання

Російські війська протягом дня, 27 грудня, двічі атакували Полтавську область. Також окупанти вдарили по енергооб'єкту та пошкодили обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

В обох випадках люди не постраждали.

За його словами, росіяни також вдарили по енергетичному об'єкту. Пошкоджено технологічне обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Вчора протягом дня ворог двічі атакував Полтавщину. У Миргородському районі зафіксовано падіння ракети на відкритій території", - повідомив Когут.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 28 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням майже 50 ударних безпілотників. Більшість дронів збили сили ППО.

А вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, під обстріли потрапили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Києві та Київській області.

Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації.

Окрім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".

Основним напрямком атаки росіян були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.