Россияне запустили почти 50 дронов по Украине: зафиксированы попадания

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 09:00
Россияне запустили почти 50 дронов по Украине: зафиксированы попадания Иллюстративное фото: россияне запустили почти 50 дронов по Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Всего с 18:00 27 декабря противник выпустил 48 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Пуски осуществлялись с территории РФ - из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма - с направлений Гвардейского и Чауды. Около 30 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 30 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 18 дронов на девяти локациях. Информация о последствиях атаки уточняется.
Масштабная атака РФ на Украину 27 декабря

В ночь и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

В Министерстве энергетики днем сообщили, что под обстрелы попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

В результате атаки существенные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Основным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

