Россияне запустили почти 50 дронов по Украине: зафиксированы попадания

В ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Всего с 18:00 27 декабря противник выпустил 48 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Пуски осуществлялись с территории РФ - из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма - с направлений Гвардейского и Чауды. Около 30 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 30 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 18 дронов на девяти локациях. Информация о последствиях атаки уточняется.

