РФ атаковала ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру

Суббота 27 декабря 2025 17:11
РФ атаковала ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру Иллюстративное фото: сейчас восстановительные работы уже начались (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Враг ударил "Шахедами" по объектам добычи и ТЭЦ "Нафтогаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и сайт "Нафтогаза".

"Есть попадания в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа", - информируют в компании.

В то же время председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что атаки РФ синхронизируются с похолоданием. Он пояснил, что цель врага - воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - добавил Корецкий.

Что говорят в Министерстве энергетики Украины об атаке РФ 27 декабря

И.о. главы Минэнерго Артем Некрасов рассказал, что сегодня под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области. Ночью и утром летели дроны и ракеты, а затем, в течение дня, атаки продолжились.

В частности, в результате обстрелов существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

"Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметили в Минэнерго.

По словам Некрасова, по состоянию на 15:00 в Киеве и области обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру без света остались потребители в других регионах. В частности, на Черниговщине без электроэнергии более 22 тысяч абонентов.

"Объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления", - отметили в министерстве.

Сейчас ликвидация последствий, восстановление электро и теплоснабжения уже началась. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть украинцам тепло и свет. Однако в Минэнерго объяснили, что этим работам мешают постоянные воздушные тревоги.

Обстрел Украины 27 декабря

Напомним, в субботу 27 декабря, начиная с ночи и в течение всего утра, россияне атаковали Украину дронами и ракетами.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 40 ракет и 519 беспилотников. По состоянию на 13:00, силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника, а именно - 30 ракет и 474 вражеских дронов.

Отметим, что ключевой целью врага был Киев и Киевская область. В результате обстрелов последствия зафиксированы в семи районах столицы. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

