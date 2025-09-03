Россияне ударили дроном "Молния" по учебному заведению в Харькове

Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, вечером атаковали Харьков. В городе был "прилет" дрона "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"Имеем информацию об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города", - рассказал Терехов.

По его словам, последствия атаки оккупантов уточняются.

Позже городской глава уточнил, что "прилет" был на территории учебного заведения в Салтовском районе. По состоянию на сейчас пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Дрон "Молния"

Российский дрон "Молния" - это доступный по стоимости FPV-дрон самолетного типа, изготавливаемый из дешевых материалов: фанеры, картона, пенопласта, иногда с алюминиевыми трубками.

Такие аппараты оснащены электродвигателями, и их сборка может производиться буквально в полевых условиях: в разобранном виде их могут переносить несколько человек, а монтаж на позиции занимает всего несколько часов.

Стоимость одной "Молнии" оценивается в районе 300-800 долларов США, при этом ее дальность полета достигает 30-40 км, а максимальная скорость составляет около 70-90 км/ч. Полезная нагрузка - до 3-7 кг взрывчатки, часто это противотанковые мины ТМ-62.