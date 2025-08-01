В Харькове прилет дрона "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших дети

Российские оккупанты в пятницу, 1 августа, вечером ударили по Харькову дроном "Молния". Число пострадавших растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

"Зафиксирован удар вражеским дроном "Молния" по городу. Детали выясняем", - рассказал городской глава.

Он уточнил, что вражеский беспилотник ударил по местности возле многоэтажки в Киевском районе Харькова.

"К сожалению, пострадал ребенок", - добавил мэр.

Обновлено 21:09

Синегубов уточнил, что также пострадали 25-летняя и 35-летняя женщины. Их отвезли в больницу и уже предоставляют всю необходимую помощь.

В свою очередь Терехов отметил, что число пострадавших возросло до пяти. Среди них - 9-летний мальчик.

Обновлено 21:23

По словам Синегубова, 9-летнего ребенка госпитализировали.

Обновлено 21:27

Мэр Терехов рассказал, что пострадавших уже шесть.

Также, по его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома и одно авто. На месте работают все соответствующие службы.

Обновлено 21:47

Терехов рассказал, что по состоянию на сейчас известно о десяти пострадавших. Среди них - трое детей.

В частности, пострадал 5-месячный младенец.