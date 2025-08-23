Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Днепропетровщине, есть жертва и пострадавшие

Фото: Российский удар по трассе на Синельниковщине (Getty Images)

На Днепропетровщине дрон РФ атаковал микроавтобус в Днепропетровской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.