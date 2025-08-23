Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

Фото: Російський удар по трасі на Синельниківщині (Getty Images)

На Дніпропетровщині дрон РФ атакував мікроавтобус. Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.