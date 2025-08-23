ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

Субота 23 серпня 2025 13:20
UA EN RU
Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі Фото: Російський удар по трасі на Синельниківщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Дніпропетровщині дрон РФ атакував мікроавтобус. Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На Синельниківщині російський дрон атакував мікроавтобус, який рухався трасою.

Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Деталі

За інформацією, ранковий удар крилатими авіаційними бомбами (КАБ) по Маломихайлівській громаді також призвів до постраждалих.

Серед них - 10-річна дитина та ще одна людина.

Атака на Україну

Нагадаємо, що 22 серпня російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Крім того, сьогодні, окупанти завдали ударів по Новослобідській та Ворожбянській громадах Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Водночас, цієї ночі окупанти випустили 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"