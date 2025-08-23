РФ ночью нанесла удар по Сумской области: повреждены дома и возникли пожары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Предварительно жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным спасателей, специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали все возгорания.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и нежилые помещения, возникли пожары.

Ночью российские войска нанесли удары по Новослободской и Ворожбянской громадам Сумской области.

Атака Сумской области

В ночь на 18 августа российские войска нанесли удары по Сумской области. Под обстрелы попали жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

В Шосткинской громаде под огонь попал жилой сектор - повреждены дома и хозяйственные постройки. Возникли масштабные пожары, которые удалось потушить, жертв нет.

Также удары были нанесены по Сумскому государственному университету. Один из корпусов разрушен, огонь пришлось тушить до утра.

Кроме этого, зафиксированы попадания по другим объектам гражданской инфраструктуры в области.

Сумщина регулярно подвергается обстрелам. 15 августа дрон-камикадзе попал в рынок в центре Сум, а 10 августа был зафиксирован удар по зданию Сумской ОГА. В обоих случаях обошлось без пострадавших.