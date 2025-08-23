ua en ru
Россияне атаковали спасателей в Доброполье: повреждено здание ГСЧС

Суббота 23 августа 2025 12:43
Россияне атаковали спасателей в Доброполье: повреждено здание ГСЧС Фото: российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера вечером российские войска обстреляли Доброполье в Донецкой области, в результате чего повреждено здание пожарно-спасательной части ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Личный состав подразделения не пострадал, техника осталась целой. Взрывная волна деформировала ворота, выбила остекление, повредила двери и потолок.

По сообщению ГСЧС, враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей, пытаясь разрушить инфраструктуру, обеспечивающую безопасность гражданского населения.

