Россияне атаковали спасателей в Доброполье: повреждено здание ГСЧС
Фото: российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть (Getty Images)
Вчера вечером российские войска обстреляли Доброполье в Донецкой области, в результате чего повреждено здание пожарно-спасательной части ГСЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Личный состав подразделения не пострадал, техника осталась целой. Взрывная волна деформировала ворота, выбила остекление, повредила двери и потолок.
По сообщению ГСЧС, враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей, пытаясь разрушить инфраструктуру, обеспечивающую безопасность гражданского населения.