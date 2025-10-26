Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Сумах, є постраждала (фото, відео)
У неділю вдень, 26 жовтня, російські окупанти влучили дроном у дах багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.
"Внаслідок влучання БпЛА типу "Італмас" сталося загоряння на даху багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста... Пожежу оперативно ліквідовано. На місці працюють усі відповідні служби", - інформував Кобзар.
Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що удар був близько 14:20. Він прийшовся безпосередньо по даху будинку.
Згодом Артем Кобзар поінформував, що після влучання у будинок постраждала одна людина.
"44-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, медики надали допомогу", - сказано у дописі.
У Сумській МВА інформацію підтвердили, додавши, що наразі стан жінки стабільний.
Наразі у ДСНС України теж показали фото наслідків атаки та підтвердили, що вогонь ліквідовано.
"26 жовтня, о другій половині дня ударний безпілотник атакував житловий сектор міста Суми. Внаслідок влучання у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - розповіли надзвичайники.
Також додамо, що у місцевих пабліках ширилися кадри, на яких зафіксовано момент удару по будинку.
Обстріли Сум
Нагадаємо, зовсім недавно, 21 жовтня, росіяни теж атакували Суми дроном "Італмас". Відомо, що ворог цілився по цивільній інфраструктурі і вдарив по дорожньому покриттю.
В результаті того обстрілу були пошкоджені дві багатоповерхівки, а саме - вибито кілька вікон і близько 35 балконних рам. Крім того, постраждали 12 осіб.
Також ми писали, що в ніч на 23 жовтня ворог завдав удару дроном по території залізничної станції. У зв'язку з цим двоє працівників залізниці отримали поранення.