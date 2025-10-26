Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Сумах, є постраждала (фото, відео)

У неділю вдень, 26 жовтня, російські окупанти влучили дроном у дах багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.

Також додамо, що у місцевих пабліках ширилися кадри, на яких зафіксовано момент удару по будинку.

Наразі у ДСНС України теж показали фото наслідків атаки та підтвердили, що вогонь ліквідовано.

Згодом Артем Кобзар поінформував, що після влучання у будинок постраждала одна людина.

Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що удар був близько 14:20. Він прийшовся безпосередньо по даху будинку.

"Внаслідок влучання БпЛА типу "Італмас" сталося загоряння на даху багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста... Пожежу оперативно ліквідовано. На місці працюють усі відповідні служби", - інформував Кобзар.

Обстріли Сум

Нагадаємо, зовсім недавно, 21 жовтня, росіяни теж атакували Суми дроном "Італмас". Відомо, що ворог цілився по цивільній інфраструктурі і вдарив по дорожньому покриттю.

В результаті того обстрілу були пошкоджені дві багатоповерхівки, а саме - вибито кілька вікон і близько 35 балконних рам. Крім того, постраждали 12 осіб.

Також ми писали, що в ніч на 23 жовтня ворог завдав удару дроном по території залізничної станції. У зв'язку з цим двоє працівників залізниці отримали поранення.