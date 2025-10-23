В Сумах ночью атаковали железнодорожную станцию беспилотником

Около 3:00 ночи 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции. Информацию подтвердил начальник Сумской городской военной администрации в Telegram, уточнив детали происшествия.

Пострадавшие и помощь

В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Один из них, 35-летний мужчина, был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Второму, 28-летнему сотруднику станции, помощь была оказана на месте, и его жизни и здоровью угроза не угрожает.

Последствия и уточнения

На данный момент информация о полном масштабе разрушений и последствиях удара уточняется. В администрации города отметили, что оперативные службы продолжают работать на месте инцидента, оценивая состояние инфраструктуры и принимая меры для восстановления нормальной работы станции.