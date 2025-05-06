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Россия усилила удары по Сумской области: возросло количество погибших и раненых

Вторник 06 мая 2025 18:07
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Россия усилила удары по Сумской области: возросло количество погибших и раненых Условное фото: Россия усилила обстрелы двух общин на Сумщине (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Россия усилила обстрелы двух общин в Сумской области, что привело к новым жертвам среди мирного населения. За последние сутки в результате атак погибли уже пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Олега Григорова, которое приводит Сумская областная администрация.

По информации главы ОВА, россияне наносят все больше ударов по Белопольской и Ворожбянской громадам Сумской области. Из-за постоянных атак количество погибших и раненых жителей в этих районах возросло.

"Количество погибших за минувшие сутки, к сожалению, возросло до пяти гражданских. Также ранены 8 человек, среди них 16-летний парень, у него острая реакция на стресс", - рассказал Григоров.

Вчера сообщалось, что в результате атак погибли три человека, еще семеро получили ранения, среди них подросток

Глава ОГА добавил, что сейчас в области помогают эвакуироваться жителям общин, которые хотят покинуть опасные районы. В частности, в Сумах функционирует хаб, где эвакуированным помогают с жильем, люди при необходимости могут получить первичную медицинскую помощь, гуманитарную помощь, оформить статус ВПЛ и подать документы на выплаты.

"Прошу всех, кто находится на этих территориях, не медлить и эвакуироваться в безопасные места", - подчеркнул Григоров.

Обстрелы громад Сумщины

Напомним, 5 мая российские оккупанты активизировали обстрелы Белопольской и Ворожбянской громад Сумской области, что привело к жертвам среди мирного населения.

Враг применял различные виды вооружения, включая РСЗО, минометы и авиабомбы, повредив гражданскую инфраструктуру.

Эвакуация из двух городов

Добавим, что ранее председатель Сумской РГА Михаил Мельник также призвал жителей городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться. Местные власти организовали эвакуацию для жителей, планируя вывезти более 500 человек.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о планах России наступать в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

По информации источников РБК-Украина, Россия может усилить свое наступление там в конце весны или в начале лета.

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Российская Федерация Сумская область
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