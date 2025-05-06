Российские войска ударили по Сумах ракетой: погиб ребенок
Российские оккупанты сегодня вечером, 6 мая, нанесли ракетный удар по Сумах. Погиб ребенок, семь человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и Сумской городской совет.
По информации военной администрации, россияне совершили атаку на пригород Сум около 17:30. Никаких военных целей оккупанты не преследовали, поскольку целились именно в гражданские объекты.
"Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили в ОВА.
Также в администрации добавили, что в городе сейчас продолжается воздушная тревога, поэтому опасность сохраняется.
"Угроза ракетных ударов остается. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнули власти.
Фото: последствия атаки на Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)
Обновлено в 18:50
Позже Сумской городской совет сообщил о погибших и раненых в результате ракетной атаки на гражданскую инфраструктуру.
"На эту минуту известно о 7 пострадавших: 1 взрослая женщина и 6 детей. Из них один ребенок погиб", - заявили в мэрии.
В областной администрации отметили, что один раненый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Также в мэрии добавили, что все профильные службы работают на месте удара. Последствия атаки россиян уточняются.
Предыдущий ракетный удар по Сумах
Напомним, утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.
Атака осуществлена по центру города, а состоялась она в большой праздник Вербное воскресенье. Обстрел был в тот момент, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
По последним данным, погибло по меньшей мере 35 человек, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек, включая 15 детей. Также сообщалось, что больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.
Обстрелы Сумской области
В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады: противник применяет управляемые авиабомбы, РСЗО и минометы, нанося удары по гражданской инфраструктуре.
По последним данным, количество погибших среди мирного населения возросло до пяти, еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.
Местные власти призывают жителей эвакуироваться. Сейчас в Сумах функционирует хаб, где эвакуированным помогают с жильем, люди при необходимости могут получить первичную медицинскую помощь, гуманитарную помощь, оформить статус ВПЛ и подать документы на выплаты.
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