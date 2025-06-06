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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Пятница 06 июня 2025 23:19
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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые беспилотники в воздушном пространстве Украины были зафиксированы в 22:46 и двигались:

  • на границе Николаевской и Херсонской областей, курс северо-западный;
  • в Днепропетровской области на северо-запад;

В 23:01 военные зафиксировали движение дронов:

  • из Николаевской области курсом на Кировоградскую область;
  • из в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

По состоянию на 23:17 вражеские ударные дроны двигались:

  • из Харьковской области, курсом на Полтавскую область;
  • на границе Николаевской и Кировоградской областей;
  • на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровскую область;
  • из Курской области, РФ в направлении Сумской области;
  • в направлении города Кременчуг.

В 23:22 военные сообщили о приближении БПЛА к Полтаве. Также фиксируется приближение дронов курсом на Одессу и Одесскую область.

По состоянию на 23:35 российские дроны двигались на севере Сумской области курсом на Черниговскую область.

В 23:39 сообщалось о нескольких БПЛА, направляющихся в Первомайск.

В 23:43 военные сообщили о движении дронов из акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Затоку.

По состоянию на 23:52 российские "Шахеды" двигались:

  • на севере Сумской области, курс юго-западный;
  • на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на Винницкую область;
  • на Черноморск/Одессу.

В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с юго-востока в направлении Овидиополя Одесской области.

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Массированный комбинированный обстрел Украины

В ночь на 6 июня российские террористы массированно атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами и ударными дронами.

Объектами удара стали Киев и большинство областей страны. В общем агрессор выпустил по стране более 400 беспилотников и 45 ракет различных типов. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура, есть погибшие и много раненых среди гражданского населения.

Массированный обстрел стал "местью" за операцию СБУ "Паутина" от 1 июня, во время которой были выведены из строя 41 самолет стратегической авиации РФ.

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