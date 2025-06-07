Пожары, погибшие и пострадавшие: фото последствий мощнейшей атаки РФ по Харькову

Российские оккупанты в ночь на 7 июня совершили самую мощную атаку по Харькову за все время полномасштабной войны. В результате обстрела возникли пожары, есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и канал ГСЧС Украины.

"По предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова, на данную минуту зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных дворов", - пишет Терехов в 07:39.

Фото: последствия вражеской атаки РФ по Харькову 7 июня (Харьковская ОГА и ГСЧС Украины)

Повреждения и разрушения по каждому району

Под атакой вражеских дронов, бомб и ракеты оказались Киевский, Основьяновский районы, и окраина города.

Киевский район

"Предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 квадратных метров. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди", - написал Синегубов близко 7 утра.

Кроме того, зафиксировано попадание БпЛА:

в дерево возле двухэтажного жилого дома;

в частный дом с последующим возгоранием на площади 10 метров квадратных;

в землю, вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 метров квадратных.

Основянский район

Здесь фиксировалось попадание БпЛА в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 квадратных метров.

"Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля", - информировал глава ОГА.

Окраина Харькова

"Также на окраине Харькова в результате попадания 3 БпЛА типа "Шахед" в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию - вспыхнул пожар. К счастью, без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Пострадавшие

Около 7 утра стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали 17 человек, из которых двое детей - девочка 14 лет и 1,5 месячный младенец. Кроме того, один человек погиб.

Однако по состоянию в 07:17 Терехов написал, что в результате обстрела погибли три человека.