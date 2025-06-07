Пожары, погибшие и пострадавшие: фото последствий мощнейшей атаки РФ по Харькову
Российские оккупанты в ночь на 7 июня совершили самую мощную атаку по Харькову за все время полномасштабной войны. В результате обстрела возникли пожары, есть погибшие и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и канал ГСЧС Украины.
"По предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова, на данную минуту зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных дворов", - пишет Терехов в 07:39.
Повреждения и разрушения по каждому району
Под атакой вражеских дронов, бомб и ракеты оказались Киевский, Основьяновский районы, и окраина города.
Киевский район
"Предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 квадратных метров. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди", - написал Синегубов близко 7 утра.
Кроме того, зафиксировано попадание БпЛА:
- в дерево возле двухэтажного жилого дома;
- в частный дом с последующим возгоранием на площади 10 метров квадратных;
- в землю, вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 метров квадратных.
Основянский район
Здесь фиксировалось попадание БпЛА в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 квадратных метров.
"Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля", - информировал глава ОГА.
Окраина Харькова
"Также на окраине Харькова в результате попадания 3 БпЛА типа "Шахед" в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию - вспыхнул пожар. К счастью, без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Пострадавшие
Около 7 утра стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали 17 человек, из которых двое детей - девочка 14 лет и 1,5 месячный младенец. Кроме того, один человек погиб.
Однако по состоянию в 07:17 Терехов написал, что в результате обстрела погибли три человека.
Самая мощная атака по Харькову
Напомним, сегодня утром мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне совершили самую мощную атаку по Харькову за все время российского вторжения.
"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов... Это - откровенный террор против мирного населения Харькова", - писал Терехов в 04:38.
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