В Днепре и Павлограде раздаются взрывы, города атакуют ракеты и БПЛА

Российские террористы атакуют ударными беспилотниками Днепр и Павлоград. В городе слышны звуки взрывов.

"Громко было в Днепре и Павлограде. О последствиях - позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу не пренебрегать правилами безопасности", - написал Лысак в 03:36.

Общественное сообщило о взрыве в городе в 03:43.

В 03:51 Воздушные силы сообщили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Через несколько минут военные сообщили о приближении ракеты в направлении Днепра, а также движение ракеты в направлении Павлограда.

Обновлено 04:00

Лысак сообщил о взрывах в Днепре и Павлограде.

"Днепр и Павлоград. Опять громко. Укрытие еще не покидаем. Угроза продолжается", - написал он.