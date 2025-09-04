В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

В четверг днем, 4 сентября, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении.

В 14:54 Воздушные силы предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении столицы.

"Скоростная цель на Киев!", - проинформировали военные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 14:55 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал объявлен в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Угроза баллистики

Воздушная тревога объявляется в случаях, когда существует угроза применения Россией баллистических ракет.

Такие ракеты имеют чрезвычайно высокую скорость, поэтому время от момента запуска до поражения цели может составлять всего несколько минут.

Именно поэтому сигнал тревоги включается максимально быстро и без дополнительных предупреждений.

В Воздушных силах отмечают, что в случае объявления угрозы баллистики следует немедленно пройти в укрытие, ведь реакционное время у населения минимальное.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие.

В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны