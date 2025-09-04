ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Четверг 04 сентября 2025 14:59
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг днем, 4 сентября, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении.

В 14:54 Воздушные силы предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении столицы.

"Скоростная цель на Киев!", - проинформировали военные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 14:55 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал объявлен в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Угроза баллистики

Воздушная тревога объявляется в случаях, когда существует угроза применения Россией баллистических ракет.

Такие ракеты имеют чрезвычайно высокую скорость, поэтому время от момента запуска до поражения цели может составлять всего несколько минут.

Именно поэтому сигнал тревоги включается максимально быстро и без дополнительных предупреждений.

В Воздушных силах отмечают, что в случае объявления угрозы баллистики следует немедленно пройти в укрытие, ведь реакционное время у населения минимальное.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие.

В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны

Атака на Украину 4 сентября

По данным Воздушных сил, в течение ночи Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в 17 локациях.

Так, сегодня ночью россияне атаковали Одессу и пригород ударными беспилотниками. В результате попадания загорелось складское помещение, поврежден грузовой автомобиль.

Также ночью вражеские дроны атаковали дома и предприятия в Харьковской области. Возникли пожары, есть раненые среди гражданских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины
Новости
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России