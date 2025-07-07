Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые

В понедельник, 7 июля, российские войска атаковали Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. Было попадание в ТЦК в двух городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Под удар попали областные территориальные центры комплектования (ТЦК) - по объектам зафиксировано попадание.
Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, в Харькове дроны поразили здание Харьковского областного ТЦК и СП (центр комплектования и социальной поддержки), а также прилегающую территорию.
В результате атаки ранены по меньшей мере три человека.
В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранен один военнослужащий. На местах работают экстренные службы.
"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - отметили в командовании войск.
Оба удара были нанесены утром. Воздушная тревога продолжается в регионах более часа.
Россия за последнюю неделю трижды ударила по ТЦК в Украине. Кроме Кременчуга, также были "прилеты" на территорию ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.
В Сухопутных войсках заявляли, что враг такими обстрелами хочет сорвать процесс мобилизации.
В то же время, оккупанты 6 июля атаковали город Кременчуг Полтавской области. Было попадание в здание местного ТЦК.
Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.
Кроме того, сегодня стало известно, что Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".
Напомним, что сегодня 7 июля в Харькове раздались звуки взрывов. Враг атаковал город ударными дронами.
Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате последней атаки по Харькову возросло до 11.
Кроме того, российская армия утром понедельника, 7 июля, массированно атаковала Запорожье дронами типа "Шахед". Зафиксировано шесть ударов по городу.
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