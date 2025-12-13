Россияне третий раз за ночь подняли носители "Кинжалов" МиГ-31К

Российские оккупанты уже в третий раз за ночь подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:58.

Отметим, что за последние три часа это уже третий взлет. После первого вроде все было спокойно, но после второго враг запустил ракеты, на фоне чего в Одессе и Кропивницком были слышны взрывы.

Пока неизвестно, запустили ли россияне "Калибры" снова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:07 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сейчас сигнал распространился по всей территории Украины.