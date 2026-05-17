Россияне за неделю выпустили по Украине более трех тысяч дронов, - Зеленский
Только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, российские войска продолжали массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.
"Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что в результате российских обстрелов в течение недели погибли 52 человека.
"Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.
Еще 346 человек получили ранения, среди них - 22 ребенка.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо больше средств защиты неба, а поддержка систем противовоздушной обороны напрямую влияет на сохранение жизней.
По словам Зеленского, важными остаются программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной защиты Европы от баллистических угроз.
"Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни одной другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", - подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на 17 мая Россия выпустила по Украине 287 беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.
По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО сбила или подавила 279 вражеских целей.
Этой ночью россияне атаковали Днепр дронами. В результате вражеских ударов в городе произошли пожары и пострадали люди.
Также Россия в очередной раз осуществила обстрел Харькова. На этот раз враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение.