Франция готова помогать Украине с разработкой антибаллистики, - Зеленский

15:40 16.05.2026 Сб
О чем говорили Зеленский и Макрон?
aimg Эдуард Ткач
Франция готова помогать Украине с разработкой антибаллистики, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Президент Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и заявил, что Франция готова помочь Украине с антибаллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский проинформировал, что выразил благодарность Макрону за принципиальное осуждение атак РФ по Украине. По его словам, удары РФ четко демонстрируют, что такое Россия и "почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз".

"Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", - сказал президент.

Он отметил, что успел обсудить с президентом Франции много вопросов. В частности, стороны говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время. Французская сторона в свою очередь поддерживает Украину и понимает, "насколько это важный шаг для всех украинцев".

"Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины. Договорились о наших контактах в ближайшее время", - резюмировал Зеленский.

Массовый обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 14 мая и утром того же дня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Враг запустил по нашей стране 675 беспилотников, 35 крылатых ракет, 18 баллистических и 3 аэробаллистические ракеты.

Оккупанты той ночью били по нескольким городам, но основной целью противника стал Киев. Большинство вражеских целей летели именно на столицу.

В частности, в результате обстрелов во многих районах Киева фиксировались последствия. Были повреждены жилые дома, бизнес-центр, паркинг, автомобили. Но одни из самых больших последствий были в Дарницком районе, поскольку вражеская ракета разрушила часть жилой многоэтажки.

Владимир Зеленский после обстрела сообщил, что силам ПВО удалось уничтожить более 93% ракет и дронов, но отметил, что были и попадания. Он анонсировал, что на все эти удары будет справедливый ответ.

