Франция готова помогать Украине с разработкой антибаллистики, - Зеленский

Зеленский проинформировал, что выразил благодарность Макрону за принципиальное осуждение атак РФ по Украине. По его словам, удары РФ четко демонстрируют, что такое Россия и "почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз".

"Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", - сказал президент.

Он отметил, что успел обсудить с президентом Франции много вопросов. В частности, стороны говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время. Французская сторона в свою очередь поддерживает Украину и понимает, "насколько это важный шаг для всех украинцев".

"Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины. Договорились о наших контактах в ближайшее время", - резюмировал Зеленский.