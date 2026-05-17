Росіяни за тиждень випустили по Україні понад три тисячі дронів, - Зеленський

Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними.

За словами президента, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі. "Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський. Він повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини. "Мої співчуття рідним та близьким", - написав глава держави. Ще 346 людей отримали поранення, серед них - 22 дитини. Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем протиповітряної оборони напряму впливає на збереження життів. За словами Зеленського, важливими залишаються програма PURL та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз. "Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями", - підсумував Зеленський.