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Россияне сегодня 12 раз обстреляли Херсон, есть жертвы

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 23:07
Россияне сегодня 12 раз обстреляли Херсон, есть жертвы Фото: в Херсоне массированные обстрелы российскими оккупантами уничтожают и людей, и дома (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские войска продолжают массированно обстреливать Херсон и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Галины Луговой.

Как сообщила Луговая, российские оккупанты 12 раз за день обстреляли Херсон.

При обстреле один человек погиб, еще одного ранили.

Сегодня, 1 декабря, РБК-Украина сообщало, что за последние сутки россияне нанесли 34 удара по Херсонскому региону. В результате ударов в городе исчезло напряжение в электросетях. К тому же жители Херсона сегодня слышали взрывы.

Напомним, что в результате обстрела Херсона в среду, 30 ноября, один человек погиб, еще один получил ранения.

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