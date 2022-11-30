Обстрел Херсона: есть погибшая и пострадавший (фото)

В результате обстрела Херсона в среду, 30 ноября, один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские заведения, попали в газопровод", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска 30 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Враг попал в одну из больниц, также зафиксированы "прилеты" по жилым домам.

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