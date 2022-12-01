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В Херсоне слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

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Херсон, Четверг 01 декабря 2022 09:57
В Херсоне слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога Фото: в Херсоне 1 декабря раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Херсона сегодня слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Херсона отметили, что взрывы прогремели после 9:20. Следует отметить, что воздушную тревогу в Херсонской области и еще ряде южных и восточных регионов объявили в 9:26.

В Херсоне слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 9:30 (alerts.in.ua)

Напомним, российские оккупанты ночью 1 декабря обстреляли Херсон из артиллерии. В результате чего в городе исчез свет.

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