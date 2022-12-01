ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество

Новина українською →
Херсон, Четверг 01 декабря 2022 08:48
В Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество Фото: в Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. Вследствие ударов в городе пропало напряжение в электросетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", - написал Янушевич.

Отметим, по данным местных Telegram-каналов, этой ночью российские войска ударили по городу из артиллерии. Вследствие обстрела загорелась многоэтажка.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению. Работы по подключению воды и тепла в дома херсонцев продолжаются.

Также сообщалось, что в городе начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл Электроэнергия
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами