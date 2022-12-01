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Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсон и область. Есть погибший и раненые

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Херсон, Четверг 01 декабря 2022 11:07
Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсон и область. Есть погибший и раненые Фото: оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсон и область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Херсон и область. За последние сутки россияне нанесли 34 удара по региону, 1 человек погиб, еще 2 жителя получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей", - написал он в Telegram.

В частности, оккупанты обстреляли Херсонский и Бериславский районы:

  • Херсонский район - под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.
  • Бериславский район - российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, в ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. В результате ударов в городе исчезло напряжение в электросетях.

К тому же, жители Херсона сегодня слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в частности, в результате обстрела Херсона в среду, 30 ноября, один человек погиб, еще один получил ранения.

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